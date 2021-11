Leuke PlayDate helaas uitgesteld en dit is waarom

Weet je nog, de PlayDate console van Panic die dit jaar moest verschijnen? Helaas is de PlayDate noodgedwongen uitgesteld.

Al sinds de aankondiging door Panic wist de console veel aandacht te trekken. Deze zomer werd bekend dat het bedrijf binnen 20 minuten na het openstellen van de verkopen al 20.000 exemplaren van het ding had verkocht. Kortom, de console is een absolute hit. Des te pijnlijker is het nieuws dat de PlayDate helaas is uitgesteld.

Die mededeling komt van Panic. Ze hebben een kritisch probleem ontdekt met betrekking tot de batterij. Het probleem is zo omvangrijk dat er niets anders op zit dan de console uit te stellen. Dit issue kwam aan het licht terwijl de productie al in volle gang was. Een dure grap dus voor Panic. Ze zullen de reeds geproduceerde exemplaren moeten aanpassen door de batterijen te vervangen voor een nieuw exemplaar. Panic is tevens in zee gegaan met een andere batterijleverancier.

De eerste groep klanten zouden in eerste instantie nog dit jaar de console geleverd krijgen. Helaas gaat dit niet lukken. Net als de overige groep klanten, verschijnt het apparaat pas in 2022 op de deurmat omdat de PlayDate nu is uitgesteld. Panic heeft wel positief nieuws te melden naar aanleiding van het uitstellen. Het bedrijf zegt dat de nieuwe batterij verbeteringen met zich meebrengt met betrekking tot de accuduur van de PlayDate. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zullen we maar zeggen.