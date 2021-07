Dief koopt voor ton aan Bitcoin met Apple Pay - Apparata

Met gestolen creditcards via Apple Pay Bitcoin en andere goederen kopen. Deze dief deed het.

Op het dark web kun je van alles kopen wat niet zou mogen. Wapens, drugs en ook gestolen creditcards. Een dief uit Atlanta liep uiteindelijk tegen de lamp, maar niet voordat hij behoorlijke uitgaven heeft gedaan met gestolen credit cards via Apple Pay, waaronder de aanschaf van Bitcoin.

Onder andere Bitcoin kopen via Apple Pay

De dief kocht prepaid smartphones en koppelde meer dan 500 gestolen credit cards aan Apple Pay op de smartphones. Die credit cards had hij verkregen via het dark web. In totaal werd er voor meer dan 600.000 dollar aan luxe goederen gekocht en voor bijna 100.000 dollar aan Bitcoin. Van MacBooks tot een Rolex, van alles werd er gekocht. Dit gebeurde in de periode 2017 en 2018. De dief handelde niet alleen, maar ook twee jeugdvrienden waren betrokken bij de acties. De aankopen werden gedaan in acht verschillende staten.

Autoriteiten konden de dief uiteindelijk in de kraag vatten. De rechter heeft geoordeeld dat de man uit Atlanta drie jaar achter de tralies verdwijnt. Ook moet hij 624.000 dollar aan schadevergoeding betalen. Zijn vrienden zijn eveneens de sjaak. Vriend nummer één gaat voor zes maanden de cel in en moet 283.000 dollar terugbetalen. De andere vriend draait eveneens de bak in en dient 181.000 dollar terug te betalen. (via MarketWatch)