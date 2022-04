Diefstal e-bikes in de lift

In 2 jaar tijd is de diefstal van e-bikes met meer dan 75% gestegen. Meer dan 22.500 eigenaren deden aangifte.

Fietsendieven hebben de e-bike ontdekt! Steeds minder gewone fietsen worden gestolen, maar e-bikes hebben meer en meer de aandacht van het dievengilde. En het wordt ze ook niet lastig gemaakt want veel eigenaren gebruiken slechts één slot, zo blijkt uit onderzoek van RAI Vereniging en het onafhankelijke ART Keurmerk.

Politie, RAI en ART adviseren om twee sloten te gebruiken, en om je kostbare e-bike altijd vast te maken aan een hek, standaard of ander vast object. Daarnaast wordt geadviseerd om een goed slot te gebruiken met minimaal 2 sterren.

Het ART keurmerk zorgt ervoor dat sloten getest en op kwaliteit beoordeeld worden. Een degelijk gemaakt slot werkt als een vertragingsmechanisme. Hoe lastiger een slot te openen is, hoe groter de kans dat een dief jouw fiets ongemoeid laat. Het aantal sterren dat een slot krijgt, zegt iets over de kwaliteit. Voor e-bikes adviseert het keurmerk dus 2 of 3 sterren voor het eerste slot, een tweede slot mag van mindere kwaliteit zijn. Voor motorfietsen tenslotte worden 4 tot 5 sterren geadviseerd.

Om bij diefstal aanspraak te kunnen maken op je verzekering, is een goed slot ook noodzakelijk. Veel verzekeraars stellen vaak minimaal 2 sterren verplicht, iets wat helaas weinig bezitters zich realiseren. Let dus goed bij aankoop van je nieuwe e-bike of de sloten de vereiste kwaliteit hebben die de verzekeraar verlangt.