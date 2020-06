Dieven hebben niks aan gestolen iPhones

De gestolen iPhones zijn onbruikbaar voor de dieven.

De afgelopen dagen zijn een flink aantal winkels slachtoffer geworden van dieven in de Verenigde Staten. Relschoppers gooiden ramen in van winkels om zo producten te stelen. Onder meer dure kledingwinkels, juweliers en elektronicazaken waren slachtoffer van de veelbesproken looters.

Ook Apple Stores kregen bezoek van deze dieven. Apple heeft onder meer iPhones, iPads en MacBooks op tafel staan als demo voor bezoekers om uit te proberen. Al deze demomodellen zijn gejat bij de inbraken, maar de dieven hebben er niks aan. De iPhones in de winkels van Apple zijn namelijk speciale modellen voor de verkoop.

De gestolen iPhones zijn uitgeschakeld voor SIM doeleinden. Bovendien kan Apple de gestolen producten traceren. Dieven krijgen op de gestolen iPhone een melding te zien dat ook de autoriteiten worden ingeschakeld. De gestolen iPhones verkopen op eBay is er dus ook niet bij, want ze zijn waardeloos.

iPhones en andere producten die Apple verkoopt in een winkel zijn niet zomaar toegankelijk. Apple bewaart de nieuwe producten op een afgesloten plek. Zonder een medewerker die de code heeft is toegang tot deze aparte ruimte onmogelijk. En zo staan de dieven in de Verenigde Staten met lege handen. Als het om Apple-producten gaat tenminste. (via Appleinsider)