Digitaal land kopen, zo doe je het!

Digitaal land kopen in de metaverse. Veel mensen doen het, omdat het een goede investering is.

De metaverse is hot. We gaan naar aanhoudende virtuele realiteiten waar we naast ons echte leven digitale levens zullen leiden. We zullen deze ruimtes steeds vaker gebruiken om te werken, spelen, socializen en leren – alles wat we in de echte wereld kunnen doen, zal een “digitale tweeling” hebben in de metaverse. Waarmee we kunnen communiceren zonder ons huis te verlaten.

Digitaal land kopen

In deze digitale omgeving kun je beleggen en geld verdienen, en net als in de echte wereld. Maar we kunnen ook digitaal land kopen, wat zowel in de echte als in de digitale wereld veel geld kan opleveren. Supersterren, waaronder Snoop Dog en wereldwijde bedrijven, waaronder PwC, JP Morgan, HSBC en Samsung, hebben al percelen virtueel land veroverd, dat ze voor verschillende doeleinden willen ontwikkelen. Zij die vroeg zijn ingestapt, hebben al veel geld kunnen verdienen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom mensen dit doen. De eerste is de meest logische: het land ga je ergens voor gebruiken. Bijvoorbeeld om een huis te bouwen. Metaverse ‘huizen’ worden een manier voor individuen om hun persoonlijkheid online uit te drukken of hun collecties van unieke digitale verzamelobjecten te huisvesten. De tweede reden is dat het een goede investering kan zijn. Je kunt erop gokken dat het stukje land meer geld waard zal worden.

Hoe

Het kopen van land in de metaverse gebeurt meestal met cryptocurrencies – Ethereum is een populaire keuze, net als SAND (de valuta die is verbonden met het gamified metaverse-platform The Sandbox). Aankopen van grond op een van deze platforms kunnen rechtstreeks vanaf de platforms zelf worden gedaan. Verkoop en eigendom van metavers land wordt geregistreerd via overdracht van NFT’s, dus het tweede dat je nodig hebt, is een portemonnee die deze kan opslaan. Metamask en Binance zijn twee van de meest populaire.

Je kunt het ook kopen via via. Platforms zoals opensea.io en nonfungible.com fungeren als gedecentraliseerde makelaars voor het digitale domein. Hierdoor kunnen verkopers hun eigendom en prijzen vermelden en kopers kunnen onderhandelen.