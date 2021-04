Digitaal vergaderen is saai, maar Zoom heeft iets leuks bedacht - Apparata

Afbeelding via Zoom

We vergaderen digitaal wat af tegenwoordig. Zoom heeft nu iets geïntroduceerd wat digitaal vergaderen leuker maakt.

Het coronavirus is niet weg en gaat voorlopig niet weg. Daarom zullen we nog steeds digitaal moeten vergaderen. Sommige mensen hebben er een hekel aan, andere vinden het juist fijn om niet naast die zweterige manager te zitten. Zoom heeft iets bedacht dat digitaal vergaderen visueel aantrekkelijker maakt.

Virtuele achtergronden

Nadat we massaal digitaal zijn gaan vergaderen, zijn de vergader-apps elkaar gaan kopiëren als ze iets nieuws hadden. Waar Zoom begon met virtuele achtergronden, volgde Microsoft snel om dit ook in Teams te doen. Dit is nou al meerdere keren gedaan bij verschillende functies. Nou ja, prima als het platform er maar beter van wordt.

Het is alleen wel vervelend dat iedereen een andere achtergrond heeft, dat het zeer warrig kan maken als iedereen zijn camera aan heeft staan. Zoom heeft door goed naar de concurrenten te kijken een functie bedacht, waarmee videodeelnemers in één scene worden gebracht. Verleden jaar heeft het bedrijf dit al aangekondigd, maar we kunnen er nu gebruik van gaan maken.

‘Immersive View’

Zo heeft het. Zoom zegt dat de functie het gevoel kan oproepen in een klaslokaal of directiekamer te zijn, met iedereen voor dezelfde achtergrond. Dit kan met maximaal 25 personen in één beeld.

Afbeelding digitaal vergaderen via Zoom

Extra deelnemers worden weergegeven in een miniatuurstrook. Wat ook wel grappig is, is dat gastheren automatisch of handmatig de virtuele achtergrond kunnen veranderen. Die saaie manager die je uitnodigt voor de zoveelste ‘afdelings- meeting’ kan je dus voor een rete saaie achtergrond plaatsen. Hm.

Als de bijeenkomst wordt opgenomen zal de achtergrond weer terugkeren naar de oorspronkelijke standaard weergave. Waarom dit is, dat is niet duidelijk. Misschien komt dat nog. De mogelijkheid geeft in ieder geval (meer) het gevoel dat je samen in één ruimte zit, wat natuurlijk een pluspunt is bij het digitaal vergaderen in Zoom.