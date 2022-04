Digitale meme-munten stijgen aanzienlijk

De markt van de top meme-munten is goed gestegen. Lees hier waarom de meme-munten zo stijgen.

Dit komt met name doordat Dogecoin steeg. Crypto-meme-munten zoals Shiba Inu, Dogelon Mars en Floki Inu zagen de afgelopen dagen 2-13% winst. De hele meme-tokeneconomie is $ 35,8 miljard waard, een stijging van 9,4% . Dat is niet verkeerd.

Meme-munten stijgen

Natuurlijk was al het nieuws omtrent Elon Musk ook goed voor de meme-industrie. Musk is een fan van Dogecoin en de stijging van die munt is door dit nieuws beïnvloed. Je zag in de statistieken ook een aanzienlijke piek toen het nieuws omtrent de aankoop van Twitter bekend werd. 24-uurs statistieken om 16.00 uur op maandag had laten zien dat Dogecoin (DOGE) 26,3% in waarde was gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Dogecoin is de afgelopen dagen gestegen en zweeft net boven de zone van $ 0,14. Op dit moment staat de munt echter in de min. Velen geloven dat de eerdere stijging gebaseerd is op louter speculatie dat Musk mogelijk Dogecoin-betalingen zou kunnen implementeren in sommige van Twitter’s activiteiten.

Andere munten volgen

Terwijl Dogecoin in waarde steeg ten opzichte van de dollar, volgden een aantal andere populaire meme-munten op maandag het voorbeeld van DOGE. Shiba Inu (SHIB) steeg 1,7% en Dogelon Mars (ELON) steeg de afgelopen 24 uur 13% hoger ten opzichte van de USD.

Terwijl DOGE, ELON en SHIB allemaal procentuele winsten zagen, is de op drie na grootste meme-muntactiva Baby Doge-munt (BABYDOGE) niet echt gestegen. Floki Inu (FLOKI) daarentegen steeg de afgelopen 24 uur 2,1% hoger ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook andere meme-tokens wisten winst te boeken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Litedoge, die piekte naar een winst van 162%.