Discutabele influencer zet kast van huis te koop

Deze influencer heeft lekker veel centen binnen geharkt, maar verkoopt nu toch dit huis.

Filmpjes maken en uploaden op YouTube, het kan een lucratieve business zijn. Dit is ook het geval bij deze influencer. We hebben het over Annic van Wonderen. Zij zet nu haar huis te koop. Wie de afbeeldingen bekijkt op Funda herkent het uit de YouTube filmpjes.

Influencer zet huis te koop

Het huis was jarenlang het decor van haar vlogs. Ze vlogde overigens over werkelijk alles wat in haar leven gebeurde. Zo weten we dat ze nu Annic ten Duis heet, nadat ze getrouwd is met een piloot. Maar goed, die vlogs liepen goed totdat Tim Hofman langskwam van het programma Boos. Ze had namelijk ook een belang in een ander bedrijf, namelijk Mamaworden.nl. Daar krijgen aanstaande moeders allerlei tips die eigenlijk nergens op sloegen. Maar je moest er wel wat geld voor aftikken.

Niet lang daarna verdween ze van alle socials. Inclusief YouTube. Dit kanaal werd zelfs helemaal leeggehaald. Nu is het dus ook tijd om het huis leeg te gaan halen.

Anderhalf miljoen

In 2018 kocht ze de villa voor net iets onder het miljoen euro. Waarom het stelletje het nu zou willen verkopen, dat is onbekend. Feit is wel dat het te koop staat voor anderhalf miljoen euro. Een nette winst dus als ze het huis voor dit bedrag verkocht krijgen. Heb je niet zoveel geld op de plank liggen, maar wil je wel binnenkijken? Dat kan hier.