Disney+ behaalde eind 2019 een mijlpaal

De Amerikaanse consument is dol op Disney+. Althans, als we de cijfers mogen geloven. Uit de nieuwste data analyse van Sensor Tower blijkt namelijk dat de mobiele app van Disney+ ontzettend vaak gedownload is.

Het focus brengt de populariteit omtrent apps in het laatste kwartaal van 2019 in beeld. De cijfers zijn gebaseerd op de Amerikaanse markt. Disney+ was de meest gedownloade app in heel de VS in het vierde kwartaal van 2019.

Andere apps die populair bleken in de feestmaand waren TikTok, Messenger, Facebook en YouTube. Voor Disney+ vlogen de downloads door het dak. In het vierde kwartaal werd de applicatie meer dan 30 miljoen keer gedownload. Een serieuze prestatie.

De cijfers combineren de downloads van de Google Play Store en de Apple App Store met elkaar. Met deze prestatie stoot de streamingdienst YouTube van de troon. De videosite stond voor het grootste gedeelte van 2019 bovenaan in de top app downloads.