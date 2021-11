Disney+ brengt IMAX naar je huiskamer met Marvel films

De ervaring van IMAX gewoon thuis op je televisie, Disney+ doet het middels een aantal Marvel films.

De beste bioscoopervaring is toch wel met IMAX. Het prachtige indringende beeld zorgt ervoor dat je vol indrukken de bioscoop verlaat. Moet de film ook wel leuk zijn natuurlijk. Anders heb je alsnog een saaie avond achter de rug. Maar aan IMAX hoeft het in elk geval niet te liggen. Bioscopen rekenen ook een meerprijs voor een IMAX-film, dus dan hoop je ook op dat beetje extra. Het goede nieuws is dat Disney dat IMAX gevoel door middel van Marvel films naar Disney+ brengt.

In totaal zijn 13 titels op Disney+ voorzien van IMAX Enhanced. Dit brengt een 26 procent hogere beeldverhouding met zich mee in vergelijking met een gewone film in de bioscoop. Alle 13 titels die je op deze manier kunt bekijken check je hieronder.

Iron Man

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Black Panther

Avengers: Infinity War

Ant-Man and The Wasp

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Black Widow

De uitrol van IMAX op de genoemde Marvel films op Disney+ is vanaf vandaag, 12 november. Kortom, veel kijkplezier dit weekend!