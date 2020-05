Disney: deze serie niet vertraagd door de coronacrisis

Er is eindelijk ook eens positief nieuws te melden over nieuwe (Disney) films en series.

Het coronavirus heeft niet alleen een groot effect op de horeca of het toerisme. Ook in de filmindustrie zijn de gevolgen te zien. Diverse films en series die gepland stonden voor dit jaar of volgend jaar hebben vertraging opgelopen. Gelukkig is het niet zo dat alles zomaar uitgesteld wordt.

Zo heeft Disney dit keer positief nieuws t melden over de serie The Mandolorian. De CEO van het Amerikaanse bedrijf stelt dat de opnamen voor een nieuw seizoen al voor de uitbraak van de pandemie zijn opgenomen, aldus Bob Chapek tegenover CNBC. Niets staat een geplande release in de weg.

Met dit goede nieuws hebben we in elk geval één toffe Disney serie om naar uit te kijken. Helaas hebben andere nieuwe series voor de streamingdienst wel de nodige vertraging opgelopen. Onder andere The Falcon, Winter Soldier en WandaVision hebben te maken met vertragingen. Voor het opnemen van een film of serie is het vaak noodzakelijk om te reizen. En juist dat laatste is niet mogelijk of onverstandig met deze pandemie. Met name de Verenigde Staten is hard getroffen door het coronavirus.

Het nieuwe seizoen van The Mandolorian verschijnt naar verwachting in oktober op Disney+. Er is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt van het kersverse seizoen van de Disney-serie. Hou er echter rekening mee dat daar binnenkort meer over bekendgemaakt zal worden.