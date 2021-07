Disney+ doet Netflix na met goedkoper abonnement

Door een goedkoper abonnement in de markt te zetten hoopt Disney+ nieuwe klanten aan te trekken.

Momenteel kost Disney+ in Nederland € 8,99 per maand of €89,90 op jaarbasis. Daar moet je het mee doen, er zijn geen andere abonnementsvormen. Dit in tegenstelling tot de concurrentie. Netflix bijvoorbeeld, heeft meerdere abonnementsvormen met elk een ander maandelijks prijskaartje. Disney+ gaat nu ook meerdere abonnementen aanbieden, al is het misschien op een andere manier dan jij nu denkt.

Nee, Disney+ komt niet met een abonnementsstructuur zoals we dat nu kennen van Netflix. In plaats daarvan lanceert Disney+ een nieuwe abonnementsvorm in Azië, gericht op de mobiele gebruiker. Voor slechts 6,70 Amerikaanse dollar per jaar kunnen inwoners van India gebruik maken van Disney+ in HD-kwaliteit op een mobiel apparaat. Netflix heeft al langer een dergelijk aanbod om zo abonnees met een kleine portemonnee te bereiken. Niet iedereen kan 8 euro of meer per maand ophoesten voor een streaming abonnement, daar zijn dit soort micro abonnementen op gericht.

Voor de inwoners van India die iets meer te besteden hebben kunnen ze het duurdere mobiele abonnement nemen. Dat kot 12,08 dollar per jaar. Dan mag je op maximaal twee apparaten streamen in HD. Daarboven zit nog een abonnement van 20,14 dollar per jaar. Vier mobiele apparaten kunnen met deze abonnementsvorm streamen en dat in 4k kwaliteit.

Vanaf september rolt Disney+ deze nieuwe abonnementen uit in India. Het is onwaarschijnlijkheid dat we dergelijke abonnementen ook hier in Europa krijgen, mocht je daar op hopen.