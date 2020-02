Disney+ dropt 3 keiharde Marvel teasers

Er komen drie zeer brute MCU-gerelateerde Marvel-series naar Disney+.





We weten al ongeveer wat we in 2020 van Disney+ kunnen verwachten maar dit weekend zien we voor het eerst hoe vet dat eruit gaat zien. De voormalige animatiegigant domineerde de bioscopen vorig jaar al met Marvel en nu gaan ze ook thuis superhelden-fans laten genieten.

Tijdens de afgelopen Super Bowl teaset Disney+ met een drietal korte fragmenten van aankomende series die zich in het Marvel-universum afspelen. En voor wie dacht dat Endgame daadwerkelijk het einde was, dat is dus niet zo. Veel grote helden (en antihelden) zijn weer van de partij, waaronder Falcon, Wanda, Vision en fan-favoriet Loki.

De teaser trapt af met een kleine blik op The Falcon and the Winter Solider. De held en antiheld teamen samen op tegen de superschurk Zemo. We springen vervolgens over naar een absurdistische kijk op Wanda en Vision. De twee helden lijken in een soort sitcom-format te zijn verwerkt terwijl het beeld verspringt naar allerlei verschillende tijdlijnen. Tot slot krijgen we nog een korte glimps van Loki, de schurk die geïntroduceerd werd in de eerste Avengers-film.

In dit artikel check je de releasedata van de shows en ook van de aankomende Black Widow-film. En met de exclusieve content binnen het MCU maakt Disney het nog aantrekkelijker om Disney+ te nemen (al lijkt Netflix voorlopig nog te winnen).

Screen @Marvel Entertainment @Disney