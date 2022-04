Disney Plus en het mysterie van de verdwenen afleveringen

Misschien hebben de Disney Plus bingewatchers het al gemerkt, maar er blijken opeens bepaalde afleveringen van hun favoriete shows verdwenen!

Zit je net lekker in de aflevering 11 van Hannah Montana en kun je niet wachten om aflevering 12 in te starten, blijkt die gewoon weg te zijn. Volgens de wakkere jongens van What’s on Disney Plus missen er behoorlijk wat afleveringen van populaire series. En dat komt niet door de sloopkogel van Miley of Mickey.

Het zijn niet de minste series, wat te denken van Once Upon A Time, Agent Carter, Marvel Rising en mijn eigen favoriet en jeugdsentiment Duck Tales! En dat is dan nog een volledig subjectieve greep uit de lijst.

Technische glitch

De oorzaak zou een technisch probleem zijn aldus Disney in een reactie tegen Deadline. Ze werken er hard aan om het mysterie van de verdwenen afleveringen op te lossen, maar dat lijkt nog niet zo simpel te zijn. Het is nog altijd zoeken naar Turbo McKwek en alle missende afleveringen van Once Upon A Time.

Het goede nieuws is dus dat de afleveringen en series niet definitief verdwenen zijn, maar alleen tijdelijk. Nu maar hopen dat de knappe koppen van Disney Plus de missende episodes wel weer terug kunnen toveren, want echt goed voor de klantbeleving is het natuurlijk niet.