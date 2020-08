Disney+ film kost 25 euro bovenop een abonnement

De nieuwe live action film Mulan komt direct naar Disney+, maar je moet wel extra betalen om deze te kunnen zien.

Handig, die streamingdiensten als Netflix en Disney+. Voor een vast bedrag per maand toegang tot een enorme bibliotheek aan films en series. Disney gaat het echter anders aanpakken en dat doen ze met de nieuwe film Mulan.

De film werd al meerdere keren uitgesteld vanwege corona. Voorlopig lijkt er geen uitzicht op een andere situatie en dus heeft Disney besloten het over een andere boeg te gooien. Mulan verschijnt in de Verenigde Staten niet langer in de bioscoop, maar komt direct naar Disney+. Je moet echter extra dokken om de film te kunnen zien.

Mulan verschijnt 4 september op de Amerikaanse Disney+. Men moet 29,99 dollar (omgerekend zo’n 25 euro) betalen om de film te kunnen zien. Dat zijn extra kosten, buiten de abonnementskosten voor Disney+. Een opmerkelijke zet, want 30 dollar voor één film is bijzonder duur.

Het is afwachten of Mulan via deze weg ook in Nederland op Disney+ te zien zal zijn. De strategie van Disney zal niet bij iedereen in goede aarde vallen. Je betaalt immers voor een streamingdienst en vervolgens moet je nog fors extra gaan betalen ook. Nee, dit doet de nu al veelgeplaagde Mulan live action film niet goed..