Disney gaat Netflix achterna, focust op streaming - Apparata

Disney is bezig met een reorganisatie waarmee streaming de absolute topprioriteit krijgt.

De lancering van streamingdienst Disney+ kon niet op een gunstiger moment. Bij Disney wisten ze ook niet dat er een pandemie om de hoek kwam. Inmiddels is streaming koning omdat we met z’n allen de bioscopen massaal vermijden. Helemaal als filmproducten topfilms maar blijven vertragen. Disney gaat een reorganisatie en het is daardoor logisch dat streaming in dit geheel erg belangrijk is.

Onder Walt Disney vallen meerdere televisienetwerken, filmstudio’s en streamingdiensten. Disney+ speelt in dit geheel een hoofdrol. Eerder dit jaar verscheen de nieuwe bioscoopfilm Mulan direct op de streamingdienst. In december zal ook de film Soul direct een release krijgen op Disney+. Met dit soort troeven kan Disney+ de strijd aangaan met het concurrerende Netflix.

Disney+ werd bijna een jaar geleden gelanceerd. Vandaag de dag is de dienst goed voor 60 miljoen abonnees. Door de coronapandemie is streaming en Disney+ in één klap één van de belangrijkste takken van Walt Disney geworden. Het is de manier om het publiek te bereiken. Tegelijkertijd zorgt dit voor grote klappen in het gezicht van bioscopen. Als nieuwe films direct te zien zijn via streaming is er nog minder reden voor mensen om naar de bios te gaan. En bioscopen hebben het momenteel al moeilijk genoeg. (via Bloomberg)