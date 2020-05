Disney grijpt in en haalt kopie van eigen game offline

Disney wilt niet hebben dat anderen zomaar met hun game aan de slag gaat.

Het ene bedrijf is makkelijker dan het andere. Zo kon het populaire multiplayer spel ‘GTA SA-MP’ jarenlang hun gang gaan. Dit was een onofficiële multiplayer-versie van de game Grand Theft Auto: San Andreas. Anno 2020 liggen de kaarten anders en Disney grijpt in bij een eigen game.

Het gaat hier om Club Penguin. Het spel, gericht op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, werd door Disney in 2007 gekocht en tien jaar later, in 2017, offline gehaald. Rond 2006 was Club Penguin een zeer populaire online game, maar naarmate de jaren verstreken was er steeds minder animo voor. Drie jaar geleden werd dus de stekker uit het spel getrokken.

Toch kon je recent weer oude tijden beleven met de Disney-game Club Penguin Online. Dit spel had niets met Disney zelf te maken en was een losstaand initiatief. Daar heeft The Walt Disney Company nu een stokje voor gestoken. Het bedrijf heeft vermoedelijk een stel advocaten aan de slag gezet, want Club Penguin Online werd gesommeerd te verdwijnen. Daar is gehoor aan gegeven.

Overigens hoef je er niet verdrietig om te zijn om het verdwijnen van deze Disney-game. Volgens de BBC was onder meer een man bij Club Penguin Online betrokken die in het verleden is gearresteerd voor het mogelijke bezit van kinderporno.