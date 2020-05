Disney+ groeit als een jekko door coronacrisis

We vervelen ons. En dus gaan we abonnementen op streamingdiensten nemen, waaronder Disney+.

Grote kans dat jij Netflix de afgelopen periode al binnenstebuiten hebt gekeerd. Niet zo vreemd, want door de coronacrisis doen we dat allemaal. We zitten met z’n allen meer thuis dan ook, het mooie weer buiten ten spijt. Dat is goed nieuws voor streamingdiensten als Netflix, Disney+ en Videoland. Deze partijen profiteren juist van al die extra kijkuren.

Disney+ heeft de cijfers over het eerste kwartaal bekendgemaakt en die zijn niet verkeerd. In een periode van slechts 10 dagen groeide het aantal abonnees met 16,5 miljoen. Het gaat hier om de periode 28 maart 2020 tot en met 8 april 2020. In totaal heeft de streamingdienst sinds het begin van deze week 54,5 miljoen betalende abonnees.

Ondanks deze indrukwekkende getallen valt de dienst in het niet in vergelijking met Netflix. De Amerikaanse streamingdienst is nog altijd een gigant in vergelijking met Disney. Zo telt Netflix meer dan 180 miljoen abonnees. Daarmee is Netflix meer dan drie keer zo groot in vergelijking met Disney+.

Vooral in Nederland is Disney+ een goede concurrent ten opzichte van de Verenigde Staten. In ons land is het aanbod van streamingdiensten niet zo extreem groot. Dat is in de VS wel anders. Met streamingdiensten als Hulu en HBO Go moet Disney knokken voor zijn abonnees.