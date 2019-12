Disney had in 2019 bijna een monopolie in de bioscoop

Disney harkt een goede 91,4% van de domestic box office binnen in 2019.

Na het openingsweekend van Star Wars: Rise of Skywalker zijn de cijfers voor 2019 wel binnen. Er werd uiteraard massaal geld uitgeven aan films in de bios, en bijna ál dat geld ging naar Disney. De animatiegigant (nu ook streamingbeest) is in de V.S. goed voor 8 van de top 10 best verdienende films en wereldwijd ‘maar’ voor 7 van de 10 titels.

2019 was een belachelijk goed jaar voor het Amerikaanse Disney. In hun thuisland waren ze goed voor 8 van de 10 best verdienende films van dit jaar. De top 10 volgens BoxOfficeMojo luidt:

1. Avengers: Endgame – $858,4 miljoen

– $858,4 miljoen 2. The Lion King – $543,6 miljoen

– $543,6 miljoen 3. Toy Story 4 – $434 miljoen

– $434 miljoen 4. Captain Marvel – $426,8 miljoen

– $426,8 miljoen 5. Spider-Man: Far from Home – $390,5 miljoen

– $390,5 miljoen 6. Frozen II – $374,2 miljoen

– $374,2 miljoen 7. Aladdin – $355,6 miljoen

– $355,6 miljoen 8. Joker – $333,3 miljoen

– $333,3 miljoen 9. It Chapter Two – $211,6 miljoen

– $211,6 miljoen 10. Star Wars: Rise of Skywalker – $175,5 miljoen

Dat wil zeggen dat Disney met hun aanbod aan Marvel-films, Pixar-flicks en Disney-toppers in totaal ruim $4,1 miljard heeft binnengehaald met hun top 8 films. Dat is een belachelijke 91,2% van de totale domestic box office op basis van de top 10.

Daar zou nog ruim $200 miljoen bijkomen als je de eerstvolgende twee films van Disney met de meeste inkomsten zou pakken. Wat tevens opvallend is, is dat Rise of Skywalker na het openingsweekend al in de top 10 is beland.

Wereldwijd tikt Disney met 7 titels in de top 10 al bijna de $10 miljard aan en dat consolideert Disney’s positie als gigant in de filmindustrie. Het is nog maar de vraag of dat uiteindelijk een goed iets is want hoe meer grote productiemaatschappijen er zijn, hoe meer concurrentie en dus hoe beter de content in theorie. Niet dat er überhaupt veel van die grote jongens actief zijn in Hollywood, maar toch, 80% van de top 10 is behoorlijk schokkend/indrukwekkend.

Lees ook: Zoveel geld heeft The Lion King nu al wereldwijd opgeleverd

4487,1