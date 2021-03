Disney+ had in 2020 een absoluut monsterjaar - Apparata

In 2020 wist Disney+ gigantisch te profiteren van het feit dat iedereen thuis zat. De streamingdienst bereikt een stevige mijlpaal.

Het afgelopen jaar was een traktatie voor Disney+. De streamingdienst kon ongetwijfeld profiteren van de pandemie, want het aantal abonnees steeg naar meer dan 100 miljoen. Dat zorgt ervoor dat het bedrijf de koers voor de toekomst flink gaat bijstellen.

Disney+ explodeert in 2020

Disney+ was in 2020 dus in 100 miljoen huishoudens te zien, zo onthult Bob Chapek, CEO van The Walt Disney Company. Dat is een stijging van 5 miljoen abonnees ten opzichte van afgelopen maand. Hoezeer de streamingdienst daarentegen ook groeit, ze komen niet eens in de buurt van Netflix.

Dat neemt niet weg dat Disney grootse plannen heeft voor de komende tijd. Net als de grote concurrent wil de animatiegigant veel eigen content maken. Tot dusver was bijvoorbeeld The Mandalorian een gigantisch succes en daar wil Disney er meer van.

Het enorme succes van Disney+ (…) heeft ons nog ambitieuzer gemaakt en ons geïnspireerd om de investeringen in de ontwikkeling van hoge kwaliteit content significant op te schroeven. Sterker nog, we mikken op 100+ nieuwe titels per jaar, verdeeld over Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars, en National Geographic.

Een ruim jaar geleden had Disney+ nog net geen 30 miljoen abonnees en in 2020 is dat dus meer dan verdriedubbeld naar 100 miljoen. Daardoor krijgt de ‘direct-to-consumer-tak’ prioriteit. Ofwel, Disney+ is voortaan het belangrijkste orgaan binnen de Walt Disney Company. Goed nieuws voor fans van Disney die de content lekker op hun gemak thuis willen kijken (en bereid zijn om extra te betalen).