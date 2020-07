Disney+ Hamilton – Waarom heeft iedereen het erover?

Hitshow Hamilton staat sinds kort op Disney+, maar waarom heeft iedereen het er weer over?

Disney+ heeft er sinds eind deze week een kaskraker bij: Hamilton. Deze verfilming van de gelijknamige hitmusical staat bovenaan de startpagina van de streamingdienst. Tegelijkertijd heeft iedereen het erover. Maar musicals als kunstvorm zijn toch verre van sexy? Hoezo is Hamilton dan toch zo heet op dit moment?

Wat is Hamilton?

Sinds kort staat Hamilton dus op Disney+. De musical vertelt het verhaal van een Alexander Hamilton (niet te verwarren met de legendarische coureur), een van de ‘founding fathers’, de grondleggers van de Verenigde Staten. Maar de musical was nooit zo’n groot succes geweest als het alleen dat historische drama het getoond. In plaats daarvan toverde schrijver, muzikant en hoofdrolspeler Lin-Manuel Miranda het verhaal om tot moderne hervertelling.

Onder andere de cast werd als revolutionair afgeschilderd. Miranda castte namelijk veelal afro-Amerikaanse en andere niet-witte Amerikanen in dit historische epos. Het werd een epos over racisme en patriottisme . Ook de muziekkeuze maakte de musical tot instant classic. In plaats van opera of Disney-gezeur gebruikte Hamilton hip-hop. De Broadway show leverde het gezelschap talloze prijzen en record-brekende bakken met geld op.

Hamilton op Disney+

En nu staat die show dus op Disney+. Maar men heeft het er niet per se massaal over omdat het de hitshow is die het is. Musical-liefhebbers zullen namelijk beweren dat het live aanwezig zijn bij een musical de kunst zo tof maakt. Omdat dit een registratie is van Hamilton, haalt het wat van die energie weg. En ja, een concertregistratie is ook nooit zo hard als daadwerkelijk aanwezig zijn.

Ook bekritiseert onder andere Polygon de Hamilton Disney+ versie als een beetje karig. Volgens het medium is het camerawerk vaak een beetje matig. Vooral de eerste akte zou een hoop ‘juice’ missen vanwege het camerawerk.

Desalniettemin is Hamilton een gigantische hit. Met een 9 metascore en 9,2 IMDB cijfer wordt ook de registratie gewaardeerd. Je checkt de hitmusical nu op Disney+. Dan kun je zelf bepalen of Hamilton in het lijstje van beste films op Disney+ thuis hoort of niet.