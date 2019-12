Disney+ heeft de volgende kaskrakers in petto in 2020 [trailers]

Op deze klassiekers en Marvel-krakers kan jij je de komende maanden verheugen.

1. Holes (20003)

Als je het nieuwe jaar wilt beginnen met een moderne Disney-klassieker kun je op 1 januari direct terecht voor de release van de film ‘Holes’. Deze film vertelt het verhaal van een jongetje dat onterecht veroordeeld wordt voor diefstal. Hij komt terecht in het wonderbaarlijke ‘Camp Green Lake’. Daar beleeft hij bijzondere avonturen.

2. Homeward Bound: The Incredible Journey (1993)

Disney en dieren zijn vaak een garantie voor een lach en ontroering. Ook in deze film uit 1993, waarin huisdieren op zoek gaan naar hun vakantievierende familie, wisselen de emoties elkaar snel af. Je mag onbespied een traantje wegpinken vanaf 1 mei, want dan kun je in jouw huiskamer naar de tissues grijpen als Disney + deze klassieker streamt. Als bonus voegt men ook direct het tweede deel bij.

Ook in het nieuwe jaar hoef je je dus niet te vervelen met Disney +. Op zoek naar meer inspiratie in 2020? Bekijk dan de Netflix-releases voor januari. Fijne jaarwisseling!

