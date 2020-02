Disney+ is goedkoper geworden, maar niet in Nederland

Een abonnement op de streamingdienst scoren met een korting? Wij hebben er helaas niet mee te maken.





Disney+ is al bijna een halfjaar beschikbaar in Nederland. Voor ons is het nieuwe er wel vanaf. Dit is anders voor de rest van Europa. Andere landen om ons heen hebben de dienst recent gekregen, of krijgen daar binnenkort toegang toe.

De streamingdienst zal officieel op 24 maart overal in Europa te gebruiken zijn. Om dat te vieren komt Disney+ met een interessante korting. De streamingdienst is met die korting nog goedkoper. Nu is het zo dat je 69,99 euro met betalen voor een jaarabonnement. Met deze nieuwe korting komt het jaarbedrag uit op 59,99 euro. Zo heb je voor slechts 5 euro per maand onbeperkt toegang tot de grote bibliotheek van Disney+.

Het slechte nieuws is dat de korting alleen van kracht is op landen in Europa waar de dienst op 24 maart gelanceerd wordt. Daarom doen wij niet mee. Dat is jammer, maar met een jaarbedrag van 69,99 euro (oftewel nog geen 6 euro per maand) hoeven we ook niet echt te klagen.