Disney+ kondigt nog twee films aan waar je voor moet dokken - Apparata

Er komen weer drie nieuwe films naar Disney+, namelijk Black Widow, Cruella en Luca. Voor die eerste twee moeten gebruikers wederom extra dokken.

Disney+ laat gebruikers graag extra betalen voor films, bovenop de abonnementskosten van de streamingdienst. Het gekke is nog, het werkt hartstikke goed voor ze. Daarom besluit het miljardenbedrijf wederom om afnemers van de streamingdienst toegang te geven tot drie nieuwe films. Twee daarvan kosten extra en eentje is ‘gratis’.

Disney+ brengt Black Widow en Cruella naar streamingdienst

Disney+ introduceert deze zomer Black Widow en Cruella via Disney Plus Premier Access, ook wel bekend als ‘extra betalen bovenop het abonnement’. Tegelijkertijd komen de films ook in de bioscoop uit. Tenminste, als er niet weer een portie uitstellen geserveerd wordt.

Het gaat hier immers om Black Widow, de Marvel-spin-off die al eerder naar november van 2020 werd uitgesteld. Dat werd verzet naar mei en nu blijkt dat de film pas in juli naar Disney+ komt, aldus Polygon.

De andere Disney+ Premier Access-film is Cruella. De film gaat over het gelijknamige personage, bekend uit de 101 Dalmatiërs-film. In dit geval is het daarentegen een live action-film met Oscar-winnares Emma Stone. Cruella staat voor 28 mei gepland.

Hoeveel je precies moet bijbetalen voor Black Widow en Cruella op Disney+, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om dezelfde prijs als bij Raya and the Last Dragon, namelijk €21,99 bovenop de kosten van een Disney+-abonnement.

Kennelijk heeft Disney wel een andere regeling met Pixar-films. Het aankomende Luca komt namelijk op 18 juni gratis en voor niets, zonder bijbehorende bioscooprelease naar Disney+. Hetzelfde gebeurde recentelijk ook met Soul.

