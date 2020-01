Disney+ maakt films & series voor 2020 bekend

Dit kun je de aankomende periode op Disney+ verwachten





2020 zal het eerste jaar zijn dat Disney+ een volledig jaar operationeel is. De dienst ging in november 2019 live. Een historische bibliotheek vol originele content had Disney al bij de hand, maar waar we natuurlijk echt naar uitkijken is nieuwe films en series.

En die komen er zeker aan in 2020. In een door Disney uitgebrachte trailer laat het bedrijf zien wat we kunnen verwachten. Helaas zijn er nog geen exacte datums bekendgemaakt, maar we krijgen wel alvast een glimp te zien van wat gaat komen.

Zo is bekend worden dat de serie WandaVision nog dit jaar op Disney+ verschijnt. Dat is eerder dan gepland, want de serie zou in eerste instantie pas in 2021 op de streamingdienst verschijnen. Een andere belangrijke Marvel-show die je dit jaar kunt zien op Disney+ is Falcon and the Winter Solider.

Verder verschijnt dit jaar Monsters at Work (spin-off van Monsters & Co) en keert Lizzie McGuire terug van weggeweest. Je kunt de trailer van Disney+ hieronder bekijken.