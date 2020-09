Disney+ nu ook in deze landen - Apparata

Disney Plus is verder aan het uitbreiden en in nog meer landen te gebruiken.

Relevant voor jou omdat? Nou, als je op vakantie bent in een ander land én een abbo hebt op Disney+ kun je het ook op vakantie gebruiken. Wel zo lekker. Voor ons Nederlanders zijn de toevoegde landen dan ook behoorlijk relevant.

Het gaat hier namelijk om Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland, België en Luxemburg. Landen waar wij Nederlanders met regelmaat komen. Hetzij voor werk, hetzij voor een vakantie. Ons land had de prestigieuze primeur waar Disney+ gelanceerd werd. Onze zuiderburen moesten echter ontzettend lang wachten op de komst van Disney+.

In vergelijking met Netflix is het aanbod van landen met Disney+ nog peanuts. Waar Netflix in zo’n 190 landen actief is, opereert Disney+ nu in ongeveer 30 landen. Of je nu fan bent van Marvel, Star Wars of de Disney content. De Amerikaanse streamingdienst heeft genoeg te bieden om ook een doorsnee Netflix-abonnee te kunnen overtuigen.

Ondertussen gaat Disney+ lekker door met het uitbreiden. Later dit jaar worden landen in Latijns-Amerika toegevoegd. Op dit moment is Disney+ onder andere in Noord-Amerika, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland te gebruiken. De dienst is goed voor tientallen miljoenen abonnees over de hele wereld.