Disney+ nu ook in je Tesla te streamen!

Er is een nieuwe software update beschikbaar voor je Tesla. Haal deze zeker binnen, want er zitten een aantal mooie nieuwe features tussen. De meest in het oog springende is de komst van Disney+ naar Tesla. De Amerikaanse autofabrikant had al andere streamingdiensten zoals onder andere YouTube en Netflix en voegt daar nu Disney+ aan toe. Je kunt het vinden in de Tesla Theater Mode.

Het gaat hier om update 2021.24, mocht je dat willen weten. Lekker streamen vanuit de auto is natuurlijk ideaal. Je kunt wel met je smartphone spelen tijdens het opladen van de auto, maar dat verveelt ook zo snel. En juist met zo’n groot scherm in het midden van de auto is het prettig dat je er een kleine bioscoop van kunt maken.

De Tesla software update brengt meer dan alleen Disney+ met zich mee. Zo is er nu een Car Wash Mode. Een handige feature die allerlei dingen voor je instelt als je door de car wash gaat. Denk aan het blokkeren van de regensensor en parkeersensor. Hoef je daar zelf geen rekening meer mee te houden.

Andere kleine updates die onderdeel uitmaken van versie 2021.24 is een nieuwe dashcam auto-opslaan functie, het automatisch dimmen van de spiegels, meer info over de batterij en een WiFi verbinding actief houden tijdens het rijden. Kortom, weer genoeg te ontdekken in je Tesla.

Fotocredit: u/Emulsifide op Reddit