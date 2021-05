Disney onthult echt werkende Star Wars lightsaber - Apparata

Op deze speciale dag laat Disney zien waar we al een tijdje op hopen, een echt werkende Star Wars lightsaber!

Lightsabers, of lichtzwaarden in goed Nederlanders, zijn één van de belangrijkste kenmerken van de Star Wars wereld. Helaas is het een fictief wapen en bestaat er in het echte leven geen lightsaber. Of toch wel? Disney liet eerder dit jaar weten te werken aan een echte lightsaber. En nu, op de vierde van mei, onthult het Amerikaanse bedrijf dit product.

Disney lightsaber

De Disney lightsaber stuurt een LED-lichtbundel de lucht in als je deze aanzet. De bundel verdwijnt weer als je het ‘wapen’ uitzet. En dat alles in een mooie beweging. Er zijn wel vaker lightsabers op de markt verschenen, maar die werken niet zo mooi als deze. Aangezien het hier om verlichting gaat kan het geen kwaad om ermee rond te zwaaien. Hoe het exact werkt is nog niet duidelijk. Disney zegt daar zelf niks over. Het bedrijf heeft alleen een video vrijgegeven waar het product in werking is te zien.

De nieuwe Star Wars lightsaber van Disney beleeft zijn debuut met de opening van thema hotel in 2022. Er is een speciaal Star Wars hotel in de maak. Dit zal volgend jaar zijn deuren openen in het Walt Disney World Resort.