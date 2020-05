Disney onthult: er komt een nieuwe Star Wars-film

Op deze Star Wars-dag komt Disney met groot nieuws. Er komt een nieuwe Star Wars-film

Het natuurlijk niet anders dan dat er op 4 mei bijzonder Star Nieuws valt te melden. En ja hoor. Vandaag heeft Disney officieel bekendgemaakt dat er een nieuwe Star Wars-film gaat komen onder de regie van Taika Waititi.

Naast de regie, neemt ook Waititi een deel van het script voor zijn rekening. Dat doet hij in samenwerking met Krysty Wilson. Voor Waititi zal dit de eerste Star Wars-film ooit worden. Wel heeft hij al eerder een aflevering van The Mandalorian geregisseerd. Helemaal een groentje is de Nieuw-Zeelandse regisseur op Star Wars-gebied dus niet.

Waititi heeft een gewaardeerde portfolio. Zijn CV bestaat uit Eagle vs Shark (2007), Boy (2010), What We Do in the Shadows (2014), Hunt for the Wilderpeople (2016), Thor: Ragnarok (2017), Jojo Rabbit (2019) en Next Goal Wins (2020).

Disney heeft nog niet bekendgemaakt wanneer we deze nieuwe Star Wars-film in de bioscoop kunnen verwachten. Het is tevens onduidelijk wat de fans hen qua verhaal te wachten gaat staan.