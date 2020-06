Disney Plus biedt weer topkwaliteit deze zomer [video’s]

Disney Plus plant grote releases in optimale beeldkwaliteit.

Eerder dit jaar schroefde Disney Plus vrijwillig de kwaliteit van haar uitzendingen terug. Dit omdat het internet door de lockdown dreigde te bezwijken. Inmiddels lijkt de druk van de ketel.

Disney Plus weer terug naar optimale kwaliteit

Disney Plus kondigt namelijk aan dat zij vanaf 1 juli weer gaat streamen in 4K- en HD- beeldformaat. Daarmee kan je weer in topkwaliteit genieten van alle releases. Het is dan ook niet toevallig dat de streamer met de ‘Summer Movie Nights’ deze zomer de strijd aangaat met Netflix.

Disney Plus Summer Movie Nights: dit kun je verwachten

Met de titel ‘Summeer Movie Nights’ brengt Disney Plus iedere week nieuwe films naar de streaming service. Soms betreft het echte premières, maar in andere gevallen zijn het eerder vertoonde (bioscoop)films die hun debuut maken bij Disney Plus. Wij delen 3 interessante trailers.

3 juli: Hamilton

De succesvolle Broadway-musical is door Disney Plus verfilmd. Vanaf 3 juli is deze te zien op Disney Plus.

10 juli + 17 juli: X-men

Op 10 juli krijgen we de Disney Plus première van X-Men: Days of Future Past. Deze film is overigens in 2014 al in de bioscopen geweest, maar was tot nu toe nog niet te zien op Disney Plus. Vanaf 10 juli kunnen we deze klassieker uit de X-men serie waar de helden met de jongere versie van zichzelf de strijd aangaan met het kwaad alsnog bekijken.

Een week later zien we weer een X-men première met X-men Apocalypse.

24 juli: Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales

Ook deze klassieker was al eerder in de bioscoop te bekijken, maar vanaf 24 juli hoef je niet meer uit jouw stoel of hangmat om van deze Jack Sparrow-klassieker te genieten.

Omdat Nederland voor Disney Plus een van de preferente landen is hebben we wederom het geluk dat wij al van producties kunnen genieten die elders nog moeten komen. De volledige lijst met Summer Night movies zie je hier. Het kan dus zijn dat je die in de Nederlandse Playlist al tegenkomt.

Uiteraard kan je ook inspiratie opdoen met het juli-aanbod van streamingconcurrent Netflix.