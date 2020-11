Disney Plus blijft als een maniak doorgroeien - Apparata

Disney Plus is nog lang niet klaar met groeien, want de streamingdienst mag er binnen enkele maanden weer enkele miljoenen gebruikers bijtellen.

Door de coronacrisis barste Disney Plus afgelopen voorjaar volledig uit zijn voegen. Nu blijkt dat het nog niet afgelopen is met Disney’s succes. Sterker nog, het streamingplatform blijft alsmaar doorgroeien.

Disney Plus heeft recordaantal gebruikers

In het afgelopen kwartaal is de streamingdienst van Disney keihard doorgegroeid, zo blijkt uit het meest recente rapport. Ondertussen heeft Disney Plus 73,7 miljoen betalende gebruikers wereldwijd.

Althans, dat was aan het einde van afgelopen september, toen het huidige fiscaal jaar afliep. Het zou ons niks verbazen als er ondertussen nóg meer gebruikers bij zijn gekomen. Dat weten we op 10 december overigens zeker, want dan houdt Disney wederom een earnings call voor investeerders.

Bewogen paar maanden

En dat ondanks een aantal bewogen maanden voor de dienst. Enerzijds was de hele coronacrisis goed nieuws voor alle streamingdiensten omdat mensen meer dan ooit thuis zaten.

Aan de andere kant hadden veel gebruikers kritiek op Disney Plus. Bij de release van Mulan op de dienst reageerden veel fans in verontwaardiging omdat zij, bovenop het abonnementsgeld, ook nog voor de film apart moesten betalen. Gek genoeg was de film toch nog een gigantisch succes voor de voormalige animatiegigant.

Lees ook: Dit kun je van Disney+ verwachten in 2020 en 2021