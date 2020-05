Disney Plus breidt internationaal uit met Hulu en ESPN +

Toch kan jij nu al gratis hitseries en bekende tv-shows meekijken met Disney Plus.

Naast Disney Plus heeft Walt Disney nog meer streamingdiensten onder haar hoede. Zo hoort het meer op volwassenen gerichte Hulu tot hun portfolio en hebben ze ook sportstreamer ESPN+ in het pakket.

Hulu en ESPN+ nog niet in Nederland te zien

Als je probeert nu direct een abonnement te sluiten bij Hulu of ESPN+ om in Nederland eens goed te gaan zitten voor hitseries zoals Absolutely Fabulous of AllyMcBeal of een lekker avondje UFC-fights of de FA-cup (als het weer mag) kom je wellicht bedrogen uit. De streamingdiensten van Hulu en ESPN+ zijn (nog) niet actief. Voor Hulu zou dat volgens geruchten in 2021 wel eens kunnen veranderen, voor ESPN+ ligt dit lastiger omdat rechten van sportwedstrijden vaak voor langere tijd aan het in Nederland actieve FOX of Ziggo verkocht zijn.

Disney Plus biedt een uitweg

Dit lijkt des te zuurder aangezien Disney Plus in vele landen met een nieuwe actie gestart is. Naast het reguliere abonnement op Disney Plus kun je ook een abonnement nemen op een combideal. Daarmee krijg je naast de bekende stream ook Hulu en ESPN+ voor $ 12,99 per maand. Dat is best een goede deal, want als je de diensten los zou nemen betaal je per maand $ 4,99,- voor ESPN+, $ 5,99 voor Hulu en $ 6,99 voor Disney Plus, waarmee je $ 17,97 kwijt zou zijn.

Natuurlijk is deze update niet via de Nederlandse webshop van Disney Plus te bestellen. Toch vonden wij een uitweg. Met gebruik van een VPN kan je namelijk wel via de Amerikaanse site van Disney Plus (of één van de andere diensten) het combi-abonnement bestellen.

Disney Plus via VPN testen en gratis kijken

De streams van Disney Plus en Hulu kan je via een gratis trial bekijken. Dat is wellicht een mooi moment om te testen of jouw VPN-verbinding werkt en te bekijken of Hulu ook echt een aanwinst voor jou is. ESPN+ biedt geen gratis trial, maar door het overzicht van sportwedstrijden kun je snel zien of hun diensten iets voor je zijn.

Er is wel één ding waar je op moet letten en dat is het volgende. Nederland is één van de landen waar Disney Plus als eerste content deelt. Het aanbod van de Amerikaanse Disney Plus kan dus verschillen van het aanbod in Nederland. Ik heb nog niet getest of je, als de VPN weer uitzet en dan in Nederland inlogt het Nederlandse (en dus uitgebreidere) aanbod te zien krijgt. Overigens kun je nook bij andere streamers profiteren van jouw VPN-abonnement.

Foto: Disney Plus USA