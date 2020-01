Disney Plus komt met de volgende releases [trailers]

Toy Story, Star Wars, films en documentaires, ze komen allemaal voorbij...





Ook in het nieuwe jaar blijft Disney Plus met nieuwe releases komen. Wij geven je een voorproefje van wat je kunt verwachten.

Lamp Life – 31 januari

Niet alleen Netflix kent haar ‘Originals’, want ook Disney gebruikt deze toevoeging. Zo maakt zij bijvoorbeeld een serie korte animaties die gebaseerd zijn op de figuren uit Toy Story. Deze serie, genaamd ‘Lamp Life’, verschijnt op 31 januari. Pixar Studio leefde zich uit op ‘Bo Peep’, die de hoofdrol heeft.

Timmy Fiasco – privédetective vanaf 7 februari

De Nederlandse versie van de film rond Timmy Failure, een jongetje dat ervan droomt om een privédetective te worden en zichzelf daarbij wel heel serieus neemt, is vanaf 7 februari te zien.

Star Wars: The Clone Wars: seizoen 7 (slot) – 21 februari

Het is een komen en gaan van Star Wars producties op Disney Plus, maar de serie Star Wars: The Clone Wars houdt na het zevende seizoen, dat op 21 februari van start gaat, definitief op. Je kunt je gelukkig alvast ‘inkomen’ of je voorbereiden, want de eerste 6 seizoenen zijn in Nederland gewoon te bekijken.

Stargirl vanaf 13 maart

Opgroeiende pubers in New-York, onzekere pubers en (bijna) onbereikbare kalverliefdes. Inderdaad, Stargirl lijkt ook een Disney-klassieker nieuwe stijl te worden.

The world according to Jeff Goldblum seizoen 2 – ?

Wanneer het zover is weten we nog niet, maar dat Jeff Goldblum weer op ontdekkingstocht gaat is zeker, want Disney Plus heeft het tweede seizoen inmiddels bevestigd.

