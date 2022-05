Disney Plus laat je betalen voor reclame

Donkere wolken boven de sprookjeswereld van Disney Plus. De streamingsdienst komt met een goedkoper abonnement en laat je betalen voor reclame!

Het lijkt een nieuwe trend te worden dat streamingdiensten goedkopere abonnementen aan gaan bieden voor hun diensten, maar dan met commercialbreaks. Netflix werkt aan een abonnement met reclame, en ook in Amerika bij HBO Max, Warner Bros en NBC Universal’s Peacock is dat al heel gewoon. Nu is het dus de beurt aan Disney.

In Amerika mogen ze hier dan wellicht aan gewend zijn, in Nederland zijn we toch een beetje van “we betalen er toch al voor?”. Dé USP van streamingdiensten is natuurlijk de keus om te kijken wat je wil, wanneer je wil en vooral zo lang je wil. Op pauze als je chips op is en meteen de volgende aflevering als je MOET weten hoe het afloopt. Aan de andere kant zijn er zoveel streamingdiensten beschikbaar dat het natuurlijk wel kan helpen om klanten vast te houden. Voor hetzelfde geld kun je meer abonnementen hebben. En dat past dan ook weer in de Nederlandse aard, meer voor minder. Wellicht neem je dan de extra commercials voor lief.

We melden al eerder op basis van geruchten dat dit er dus ook aan zat te komen voor Disney Plus, maar nu is de kogel echt door de kerk. De marketingjongens en meisje van Disney hebben een nieuwe abonnementsvorm bedacht die minder kost, maar je wel per uur vier minuten reclame oplevert. Bij films of series die korter dan een uur duren krijg je bij dit abonnement een reclameblok voor je kiezen, zo meldt Variety op basis van een bijeenkomst van de Amerikaanse TV-industrie in New York.

Geen alcohol of politiek

Op deze bijeenkomsten werd ingegaan op wat voor soort adverteerders Disney wel en welke ze niet willen zien op de streamingsdienst. Alcohol of politieke advertenties zijn ongewenst is al duidelijk gemaakt. Wij zijn benieuwd of die grote gele M zijn vrolijke maaltijden wel mag gaan promoten tussen de Duck Tales en de Mickey Mouse Club.

Het goedkopere abonnement zou al voor het einde van dit jaar zijn entree maken in Amerika, de rest van de wereld volgt dan in 2023. Hoeveel goedkoper het dan wordt is nog niet bekend, maar het zal voldoende moeten zijn om de pijn te verzachten.