Dit zijn de goede voornemens van Disney Plus [trailers] - Apparata

Disney Plus begint 2021 met veel Marvel en ander moois.

Tijdens de feestdagen wordt er altijd veel gestreamd. Door de lockdown zal dat dit jaar waarschijnlijk nog meer zijn dan anders. Je hoeft je bij Disney Plus in ieder geval niet te vervelen, want de aangekondigde playlist voor januari staat weer stampvol nieuwe releases. Wij delen de hoogtepunten.

Griezelen op nieuwjaarsdag – 700 sharks bij Disney Plus

In 2018 kwam de prijswinnende documentaire 700 sharks uit. Vanaf in januari kan jij een virtuele nieuwjaarsduik nemen en met 700 haaien de dieptes van de zee verkennen.

The Wolverine (Marvel) – ook op nieuwjaarsdag

Naast echt nieuwe producties vult Disney Plus de catalogus ook aan met klassiekers. Een van die klassiekers is Wolverine uit 2013. Deze is vanaf 1 januari weer te bewonderen. De versie uit 2009 is overigens nu al te bewonderen.

Disney Plus komt met Marvel’s Wanda Vision

De Marvel superhelden komen deze keer terug in Marvel’s vision. In een mengeling van een sitcom en het Marvel Universe komen de burgerlijke Wanda Maximoff en Vision er langzaam achter dat niet alles is wat het lijkt. Al snel komen de Marvel helden ter redding. Vanaf 15 januari geeft Disney Plus wekelijks een aflevering vrij.

Maar eerst kerst (met tips van Groot)

Natuurlijk gaan we eerst de feestdagen in. De sympathieke boomstronk Groot deelt alvast een hilarische vooruitblik.

Voor meer voorpret voor kerst kan je natuurlijk deze playlist van DisneyPlus bekijken. Ook Netflix heeft de nodige verrassingen in petto.

De hele releaselijst voor januari kan je hier vinden. Dit is overigens de internationale releaselijst, dus de gegevens voor Nederland zouden af kunnen wijken.