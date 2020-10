Disney+ brengt nieuwe superheldenseries en... [trailers] - Apparata

Disney+ gaat iets nieuws doen waar fans blij van worden.

Disney+ blijft, net als andere streamers, haar aanbod uitbreiden. Met de Marvel superhelden en een schatkamer aan bewezen succesvolle karakters kan ze erg creatief zijn. Dat zie je aan de volgende trailers.

Disney+ Original serie: Muppets Now

De Muppets komen terug met de Disney+ Original serie Muppets Now. Vanaf 6 november kun je weer genieten van Kermit, Miss Piggy en andere sterren. Bovendien verraadt de trailer een verandering. Hier wordt je als fan zeker blij van. Men gaat namelijk precies de omgekeerde weg van Netflix bewandelen.

Netflix experimenteert namelijk met het per aflevering (of twee) ter beschikking stellen van series. Daar worden fans niet blij van. Disney+ bewandelt de omgekeerde weg en stelt alle afleveringen van Muppets Now in één keer beschikbaar. Bingewatchen maar!

Disney+ Original serie: Marvel 616

In deze documentaireserie kijk je achter de schermen van het Marvel Universe. 8 filmmakers vertellen over hun bijdragen aan de Marvel films. Vanaf 20 november kan je hun verhalen meebeleven.

Meet the Chimps

Met National Geographic kan je bij Disney+ ook genieten van documentaires. “Meet the Chimps” bewijst dat dit geen saaie kost hoeft te zijn. Je kijkt in deze serie namelijk achter de schermen van een Chimpanseereservaat in de bossen van Louisiana. Dat levert uiteraard grappige en ontroerende momenten op. Vanaf 16 oktober kan je deze apenstreken beleven.

Natuurlijk kan je ook even vergelijken met de Netflix primeurs. De nieuwste trailers zie je hier.

Afbeelding: Disney+