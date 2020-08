Disney+ Premier Access is lappen voor abonnement én film

Foto @Jasin Boland/Disney

Disney introduceert Disney+ Premier Access (VIP-toegang) waarmee je betaalt voor een abonnement én een film, bijvoorbeeld Mulan. Zo werkt het.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu rolt Disney officieel Disney+ Premier Access uit. Op de Nederlandse webpagina van de dienst wordt het concept, hier VIP-toegang genaamd, uit de doeken gedaan. Vanaf 4 september kun je niet alleen betalen voor een Disney+ abonnement. Je moet ook nog eens (veel te veel) bijbetalen om bijvoorbeeld Mulan te kunnen kijken.

Disney+ Premier Access is dubbel betalen

We wisten al langer dat de nieuwe ‘service’ van de streamingdienst eraan zat te komen. Maar over de prijs heerste nog lange tijd onduidelijkheid. Nu weten we dat Mulan dus vanaf 4 september voor €21,99 te ‘kopen’ is. Hiervoor moet je dus een Disney+ abonnement hebben, plus Mulan aanschaffen voor Premier Access. Dubbel betalen dus.

Vervolgens kun je de film, zolang je een Disney+ abonnement hebt, zo vaak kijken en downloaden als je wilt. Dat is leuk, maar het voelt een beetje vreemd. Je koopt hier daarentegen niet de film zelf; hij is nooit van jou. Het enige wat je koopt, is VIP-toegang tot de specifieke content zolang je lid bent.

Bioscoop is ook duur

En we mogen ook niet vergeten dat een dagje bioscoop ook duur is. Zoals een van onze vaste lezers al benadrukt in het in de intro gelinkte artikel, is het niet alleen een filmticket dat geld kost. Ga je met het hele gezin, dan ben je gemakkelijk 40 euro kwijt aan kaartjes. Dan komt er nog parkeergeld bij, benzine, een paar flinke bakken popcorn, eventueel een drankje. In principe kun je met Disney+ Premier Access dus goedkoper uit zijn dan met daadwerkelijke naar de film gaan.

Desalniettemin voelt het vreemd. Alsof je toegang tot de bioscoop koopt, heel veel gratis films mag bekijken, máár wel €21,99 extra moet betalen om sommige zalen te betreden. Het is tevens duidelijk dat Disney hun inkomsten wil compenseren. Mulan zou eigenlijk begin dit jaar al uitgekomen zijn, maar toen kwam corona om de hoek kijken. Ze zouden de film ook gratis voor alle abonnees van Disney+ kunnen droppen, maar dat levert niet zoveel op als Premier Access.

Daarover gesproken, uiteindelijk zal Mulan naar het gewone Disney+ komen, maar wanneer is nog niet bekend. Ook weten we nog niet of Disney het concept gaat toepassen voor alle nieuwe Disney-films vanaf nu.