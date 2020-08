Disney+ komt met drie premières waar je niets extra voor betaalt

Zin in jeugdhelden, muziek of een kijkje achter de schermen van Disney+?

Het was even schrikken toen bleek dat Disney+ voor de film Mulan een fikse extra betaling vroeg aan haar abonnees. Gelukkig zijn er ook genoeg nieuwe producties die zonder bijbetaling te zien zijn. Wij zetten de nieuwste premières op een rijtje.

Disney+ Original: Stream Howard – vanaf 7 augustus

Tekstschrijver Howard Ashman staat centraal in deze Disney+ Original documentaire. De inmiddels overleden schrijver heeft echter een enorme stempel op bekende producties als ‘De kleine Zeemeermin’ en ‘Belle en het beest’ gedrukt.

Black is king – inmiddels te zien

Deze film van Beyoncé is gevuld met veel muziek en vertelt een op “The Lion King: The Gift” geïnspireerd verhaal over een donker jongetje met grootse dromen.

Phineas en Ferb film: Candace tegen het helal

Voor sommigen zijn Phineas en Ferb jeugdsentiment, maar veel (grote) kinderen zitten nog steeds aan de buis gekluisterd. Alle reden voor Disney+ om een nieuwe film over deze twee broertjes en hun zus te maken. De Phineas en Ferb film: Candace tegen het heelal kan je vanaf 228 augustus bekijken.

Over de nieuwste Star Wars productie van de populaire streamer berichtten we al eeerder.

Foto: Disney+ YouTube still