Dit bedrijf kocht de afgelopen dagen 1.434 Bitcoins

Black Friday, Sinterklaas en binnenkort Kerst. Bij MicroStrategy hebben ze lekker Bitcoin ingeslagen in deze feestperiode.

Met een koers van enkele tienduizenden euro’s is het bezitten van een Bitcoin makkelijker gezegd dan gedaan. Maar bedrijven met enorme kapitalen kopen ze alsof het snoepjes in de winkel zijn. Het Amerikaanse MicroStrategy is zo’n bedrijf en heeft recent weer ingeslagen.

Michael Saylor, CEO bij MicroStrategy, is ervan overtuigd dat Bitcoin nog verder gaat stijgen. En daarom heeft zijn bedrijf er geen moeite mee om ook op deze nog altijd hoge koers in te stappen. De afgelopen dagen, in de periode van 29 november tot en met 8 december om precies te zijn, heeft MicroStrategy in totaal 1.434 Bitcoins aangekocht.

De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 57.477 dollar per Bitcoin. In totaal heeft het 82,4 miljoen dollar gekost om de aankoop te voltooien. In totaal bezit MicroStrategy een duizelingwekkende 122.478 Bitcoins met een gemiddelde aankoopprijs van 29.861 dollar per Bitcoin. Bij elkaar opgeteld goed voor een waarde van meer dan 611 miljoen dollar met de huidige Bitcoin koers. En dat aantal loopt natuurlijk keihard op (of daalt net zo hard) bij een flinke koersstijging. Zal Saylor het ooit schoppen tot de allerrijksten van deze wereld? (via Coindesk)