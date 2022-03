Dit cryptoproject heeft een buitengewoon doel

Crypto’s kan je voor veel dingen inzetten, maar dit cryptoproject is tamelijk uniek en heeft een buitengewoon doel voor ogen!

Het concept om gebruik te maken van een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) is tegenwoordig erg populair geworden. Dit omdat er talloze DAO-ideeën zijn gecreëerd en daarmee veel geld is opgehaald.

Cryptoproject met buitengewoon doel

Een DAO is een geautomatiseerd, gedecentraliseerd en beheerd door het blockchain-governancesysteem van een gemeenschap. Het native token van een DAO wordt meestal gebruikt als een aandeel in stemprocessen voor governance en voor het betalen voor goederen, diensten en toekomstige doelen.

Er is een nieuwe DAO met als doel de aankoop van fastfoodrestaurants, Fries DAO genaamd, heeft meer dan $5,4 miljoen opgehaald om het doel te bereiken. De Fries DAO-makers dromen van een ‘DAO-geregeerd fastfood-franchise-imperium’. Ze willen met het geld fastfoodzaken kopen. Het project beschrijft zichzelf als een “gedecentraliseerd sociaal experiment waarbij een cryptogemeenschap een fastfoodfranchise-imperium opbouwt en bestuurt.”

Visie

De visie van het bedrijf is ook duidelijk. Stel je een grote fastfoodwinkel voor in elke grote stad, die tot stand is gekomen dankzij jouw stem. Volgens de leden die de Fries DAO bespraken op het Discord-kanaal van het team, wilden leden van de gemeenschap in eerste instantie een Subway fastfoodrestaurant kopen.

Natuurlijk krijg je ook korting als je bij je ‘eigen’ zaak eten koopt. Fries DAO is van plan om niet-fungible token-lidmaatschappen te creëren. “We proberen NFT-lidmaatschapskaarten, compleet met prachtige kunst en diverse eigenschappen, te laten evolueren naar extraatjes zoals eten of kortingen bij onze Fries DAO-netwerkwinkels”, staat op de website van het project. Binnenkort ook in Nederland?