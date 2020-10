Dit doen SSD en Dual Sense voor PlayStation 5 met Godfall [video]

De SSD van PlayStation 5 heeft een geweldige invloed op games, kijk maar.

Sony is volop bezig met de promotie van PlayStation 5. Onderdeel van de campagne is het delen van ervaringen van grote spelers uit de industrie. Deze keer vertelt de technische producer van Counterplay Games, Dick Heyne, over hoe zij de mogelijkheden van de SSD gebruiken in het spel Godfall. Het is natuurlijk een beetje ‘wij van wc-eend’, maar de beelden zijn indrukwekkend.

Godfall intensiveert de strijd op PlayStation 5 met haptic feedback

Een van de paradepaardjes is volgens insiders de dual sense controller. Met name de toepassing van haptic feedback zou een enorme boost geven aan de spelbeleving. Zo heeft Hayne voor ieder wapen een eigen ‘gevoel’ gegeven. Je voelt dus tijdens het spelen het verschil in je handen als je van wapen wisselt. Daarnaast heeft men heeft men de aanvallen zelf getuned qua gevoel. Daarmee zou je dus het verloop van de strijd ook in jouw handen moeten voelen.

PlayStation 5 SSD zorgt voor supersnelle respawn

Als je in een spel dood gaat is het natuurlijk erg vervelend om te moeten wachten tot het spel herladen is. Deze respawn is dankzij de SSD echter razendsnel. Zoals je in onderstaand filmpje ziet is de wachttijd minimaal.

Ook geeft Heyne aan dat men dankzij de SSD-capaciteit razendsnel vanaf de basis naar een andere locatie kan reizen. Men selecteert de gewenste bestemming op de kaart en dankzij SSD is de wachttijd volgens hem verwaarloosbaar.

Wordt capaciteit een probleem?

Nu is dit natuurlijk een prachtig PR-verhaal en de beelden zijn inderdaad veelbelovend. Probleem is echter dat de capaciteit van de SSD in de praktijk nogal tegen blijkt te vallen. Dit omdat de grote games veel ruimte in beslag nemen. Gelukkig hadden wij daar al eerder een oplossing voor geboden.

Bron: PlayStation blog