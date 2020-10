Dit doet Jony Ive (ex-Apple) tegenwoordig - Apparata

Hij was ooit de grote man achter de designs bij Apple, maar wat doet Jony Ive tegenwoordig eigenlijk?

Wie de opkomst van de iPhone actief heeft meebeleeft is ongetwijfeld bekend met Jony Ive. In een gelikte presentatie video met een witte achtergrond vertelde Ive over het design van de nieuwste Apple-producten. Een job die hij vol passie uitvoerde, maar enkele jaren geleden vond hij het wel mooi geweest. De designer was toe aan een nieuwe uitdaging.

Het is altijd stilletjes geweest rondom Ive en wat hij zoal doet. Het enige dat bekend was is dat de designer een eigen bedrijf had opgericht genaamd LoveFrom. Dit bedrijf brengt designers uit allerlei hoeken samen op één platform. Maar of je daar een volle werkweek voor nodig hebt? Blijkbaar niet, want Jony Ive had wat tijd over en gaat nu bij AirBNB werken. Dat heeft Brian Chesky, medeoprichter en CEO van AirBNB, bekendgemaakt.

Maar, denk je nu, AirBNB is een internetbedrijf. Daar kun je toch geen producten ontwerpen? Fout, want in het bericht laat Chesky weten dat het bedrijf de ambitie heeft om producten en diensten te gaan uitbrengen. Wat precies is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat LoveFrom onder leiding van Jony Ive verantwoordelijk zijn voor het design. Het gaat hier om een samenwerking voor meerdere jaren, aldus Chesky.