Dit feitje over de Rolex Datejust 36 wist je nog niet

Gave details is wat een Rolex een Rolex maken. Ook in het geval van de Rolex Datejust 36.

Eerlijk is eerlijk. De naam Rolex is een klein beetje verpest. Sommige mensen kopen een horloge van het merk vanwege de naam en niet vanwege de mechaniek verwerkt in het uurwerk. Zonde, want dat laatste is waar het juist om gaat. En dat is wat Rolex ook een Rolex maakt. Aan de andere kant komt dat gedrag van mensen niet uit de lucht vallen. Het Zwitserse merk helpt er ook aan mee door horloges exclusief te houden waardoor een boetiek vaak nee moet verkopen als je interesse hebt in een model.

Met de Rolex Datejust 36 voor dit jaar heeft het merk iets bijzonders gedaan. De wijzerplaat met de bekende palmstructuur is aan de hand van lasertechnologie aangebracht. In de jaren negentig werd deze vorm van techniek gebruikt bij operaties. Tegenwoordig gebruikt een merk als Rolex de lasertechnologie om zo’n mooie wijzerplaat te maken. Het zorgt ervoor dat de randen zo donker zijn, terwijl de wijzerplaat naar het midden toe juist wat meer licht uitstraalt.

De 36mm grote Rolex Datejust 36 komt met een Oystersteel-staal. Zoals de naam weggeeft kun je er zowel de tijd als de datum op aflezen. De Datejust behoort tot de klassieke modellen van het merk. Door de jaren heen zijn er allerlei varianten uitgebracht, waarvan dit model met een palmstructuur aan de hand van lasertechnologie in 2021 werd geïntroduceerd. (via Wired)