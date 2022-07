Dit Ferrari horloge is het dunste en het duurste

Dit Richard Mille RM UP-01 Ferrari horloge is het dunste horloge ter wereld en meteen ook één van de allerduurste.

Deze Ferrari onder de horloges is met 1,75 millimeter het allerdunste horloge ter wereld. Ondanks de dikte, of dunte, volledig mechanisch. Geschikt voor dagelijks gebruik. Als je durft. Want hij kost maar liefst 1.888.000 dollar (1,86 miljoen euro).

Vier Ferrari’s

De ultieme accessoire voor bij je Ferrari. Eén probleem dus, hij is nog veel duurder. Je kunt zeker vier Ferrari’s voor dat geld aanschaffen en die hebben ook allemaal een klok. Maar die passen niet om je pols. Er zit jaren ontwikkeltijd in, 6.000 uur, en er zijn tientallen prototypes vooraf gegaan aan het uiteindelijke resultaat.

Het was zo’n moeilijke klus, omdat Richard Miller vastbesloten was om het dunste horloge ter wereld te maken. Maar die moest wel aan hun eigen kwaliteitseisen voldoen en mechanisch zijn. Als je een ultraplat horloge wil maken, dan kun je de tandwielen niet stapelen zoals bij een klassiek mechanisch horloge.

Titanium

De grondplaat en bruggen van de Richard Mille RM UP-01 Ferrari zijn gemaakt van klasse 5 titanium. Een zeer corrosiebestendige en stijve legering, waardoor de tandwielentrein moeiteloos kan functioneren. De legering bestaat uit 90 procent titanium, 6 procent aluminium en 4 procent vanadium. Materialen die ook veelvuldig gebruikt worden in de lucht-, ruimtevaart- en auto-industrie.

Het ultraplatte mechanische en handmatig opwindbare uurwerk is zoals gezegd ontwikkeld samen met Ferrari en wordt in een gelimiteerde oplage van 150 stuks vervaardigd. We zijn benieuwd of er überhaupt 150 man te vinden is die dik 1,8 miljoen willen betalen voor het dunste horloge ter wereld.