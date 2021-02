Dit gaan Volkswagen en Microsoft samen doen - Apparata

Volkswagen en Microsoft hebben een samenwerking aangekondigd. En nee, je krijgt geen Windows 10 in je Golf.

Autonoom rijden is momenteel hard in ontwikkeling binnen de autoindustrie. Tesla’s kunnen al behoorlijk zelfstandig rijden, ook de auto’s van de merken BMW, Mercedes en Audi zijn niet dom. Maar om verdere stappen te kunnen zetten en om de ontwikkelingen te versnellen is hulp van techgiganten meer dan welkom. Wat deze samenwerking dan ook verklaart.

Microsoft gaat cloud technologie aan Volkswagen leveren voor de ontwikkeling van autonoom rijden. Het is niet de eerste samenwerking tussen beide bedrijven. Zo werkt Volkswagen als samen met Microsoft op het gebied van connectiviteit tussen auto’s. Deze nieuwe stap is dus een logische samenwerking en kun je zien als een nieuwe ontwikkeling in het partnerschap.

Volkswagen gaat zijn platform voor autonoom rijden (ADP) koppelen aan het Azure cloudsysteem van Microsoft. De bedrijven verwachten dat dankzij deze samenwerking de ontwikkelen van maanden naar weken verkort kan worden. Er komt een hoop kijken om deze techniek veilig te laten verlopen. Auto’s moeten niet alleen zelf kunnen rijden, maar tegelijkertijd ook voetgangers, het overige verkeer, verkeersborden en verkeerslichten in de gaten kunnen houden. En dat allemaal in realtime met snelheden van enkele tientallen kilometers, tot meer dan 100 km/u.