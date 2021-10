Dit gaat Apple aankomende dinsdag allemaal onthullen

Over een paar dagen, in oktober 2021, staat er weer een event van Apple op het programma. Maar wat gaat Apple precies onthullen?

Als je dacht dat de onthulling van de iPhone 13 het laatste event van Apple dit jaar was, dan heb je het mis. De Amerikaanse techgigant uit Cupertino heeft nog meer op het programma staan in 2021. Aankomende dinsdag organiseert het techbedrijf een event onder de naam Unleashed. De vraag is natuurlijk wat Apple hier gaat onthullen.

Apple event oktober 2021

Het techbedrijf weet doorgaans de aankondigingen goed geheim te houden. Bij een event in september weet je altijd dat er een nieuwe iPhone gaat komen, maar bij de overige events is het gissen. Er zijn echter hints en op basis van gelekte informatie kun je een goede inschatting maken.

Zo is de verwachting voor het event van 18 oktober 2021 dat Apple de focus legt op de Mac. De verwachting is dat het merk hier de 14-inch en 16-inch MacBook Pro gaat aankondigen. Daarnaast kun je de opvolger van de vorig jaar gepresenteerde M1-chipset verwachten. In dit geval de M1X, wat de vermoedelijke naam gaat zijn.

Om nog even in te zoomen op die nieuwe MacBook Pro. Apple zou een aantal stevige beslissingen hebben genomen. Op basis van eerdere geruchten neemt het techbedrijf bijvoorbeeld afscheid van de Touch Bar. Daarnaast zouden de HDMI- en SD-poorten terugkeren.

Een derde onthulling voor het Apple event van aankomende dinsdag is een nieuwe generatie AirPods. De huidige, tweede generatie gaat al een paar jaar mee. De hoogste tijd voor een opvolger, want de concurrentie zit ook niet stil.

Kortom, dit is wat je kunt verwachten. Genoeg om naar uit te kijken in elk geval.