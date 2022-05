Dít gaat waarschijnlijk dit jaar al veranderen in jouw Netflix abonnement

Grote (omstreden) veranderingen zouden in 2022 al plaats vinden voor Netflix: dit gaat er waarschijnlijk veranderen voor gebruikers en abonnementhouders.

Netflix was één van de eersten die streamen zoals we het nu kennen groot maakten. Sindsdien is er relatief weinig veranderd. Ja, titels komen en gaan, maar de insteek is min of meer hetzelfde. Je betaalt een maandelijks bedrag en hebt toegang tot alles. Alle films, alle series, zonder reclame en te delen met drie vrienden/familieleden. Toch ligt dat alles onder vuur. Er gaan dingen ingrijpend veranderen voor Netflix en dat gaat volgens bronnen al in 2022 gebeuren. Dit moet je weten.

Account delen finito

We beginnen met waar we de vorige alinea eindigden: accounts delen. Wanneer je een Netflix abonnement afsluit, kun je het abonnement verdelen in vier gebruikers. Ideaal voor bijvoorbeeld familie: voor elk familielid één account. Dan krijgt elk account zijn eigen algoritme, eigen aanbevelingen en eigen kijklijst. Dat is het eerste waar je gedag tegen mag zeggen. Op één apparaat tegelijk één account per abonnement. Dit om het aantrekkelijker te maken voor degene die jouw account ‘leent’ om een eigen abonnement af te sluiten. Meer accounts op één abonnement gaat wel kunnen, maar enkel op een duurder abonnement. Zo peutert Netflix toch weer extra geld uit hun gebruikers.

Reclame

Dat is niet voor niks. De cijfers vallen tegen bij Netflix, zoals bekend kende het bedrijf voor het eerst in tien jaar een daling in het aantal gebruikers. Dat wordt ook gemerkt in de bedrijfskas van Netflix. Een oplossing is om onder het reguliere abonnement een goedkoper abonnement te zetten ondersteund door reclame. Zo worden potentiële gebruikers die het te duur vinden op hun wenken bediend, mits ze oké zijn met advertenties in de dienst.

Eind dit jaar

Ook al zijn deze plannen al vaker genoemd, nu wordt gemeld dat deze veranderingen al op de planning staan voor eind 2022. Het goedkope abonnement ga je weinig van merken als huidige betalende gebruiker, maar accounts delen gaat dan waarschijnlijk verdwijnen. (via New York Times)