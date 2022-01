Dit gaat groter worden dan Bitcoin

Veel grote investeerders en bekende analisten zijn het er over eens: dit gaat de komende jaren groter worden dan Bitcoin.

Eén van die investeerders is Shark Tank-ster Kevin O’Leary. Dit programma is de Amerikaanse variant van Dragons Den. O’Leary heeft een interview gegeven aan Forbes, de bekende zakenkrant. Hij besprak cryptocurrency, zijn beleggingsportefeuille, diversificatie, marktbubbels, meme-munten en niet-vervangbare tokens (NFT’s).

Investeringen

De investeerder, goed voor een slordige 400 miljoen dollar, zegt dat hij “de hele crypto-industrie beschouwt als softwareontwikkelingsteams”. Eraan toevoegend dat hij gokt op “echt sterke creatieve software-ingenieurs”. Terwijl hij sprak over zijn bezit aan cryptocurrency, onthulde hij dat hij meer Ether heeft dan Bitcoin.

“Het komt omdat er zoveel financiële diensten en transacties plaatsvinden”, beschreef de Shark Tank-ster. “Er wordt zelfs nieuwe software ontwikkeld zoals Polygon die transacties consolideert en de totale kosten in termen van ‘gas fee’s’ op Ethereum verlaagt.” Hij is niet bang voor een bubbel, omdat je die helemaal niet kan inschatten. Uiteindelijk is hij van mening dat de snelheid en het aanpassingsvermogen het succes en de waarde zijn van een platform. Dat is alleen maar mogelijk als het een economisch probleem oplost.

Groter dan Bitcoin

O’Leary besprak ook non-fungible tokens (NFT’s). “Ze bieden zoveel waarde rond authenticatie, voorraadbeheer en allerlei gebruiksscenario’s in verschillende activaklassen”, beschreef hij en voegde eraan toe dat hij denkt dat NFT’s groter zullen worden van Bitcoin.

“Ik geef de voorkeur aan NFT’s die zijn gekoppeld aan harde activa, fysieke activa; degene waarmee ik werk, werkt aan het ontwikkelen van een witboek in de horloge-industrie, “zei hij. “Ik heb ook een materiële investering gedaan in het bedrijf van Jordan Fried, Immutable Holdings, dat eigenaar is van nft.com, dat hij in januari lanceert, en in Wonderfi.”