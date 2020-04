Dit gaat Nintendo doen aan het grote Switch-tekort

De Nintendo Switch is nergens meer te krijgen. Nintendo gaat het fixen, maar dat kan nog even duren.





De meest recente consoles van het legendarische Japanse gamebedrijf Nintendo gaan als warme broodjes over de toonbank. De Nintendo Switch bulderde eerder al over de Wii U heen en ook de gewone Wii werd vorige maand van zijn troon gestoten. Maar wellicht dat de Nintendo Switch wel iets té goed gaat, want het wordt langzaam aan lastig om er überhaupt nog eentje in handen te krijgen.

De Nintendo Switch is een gigantisch succes maar op het moment is de console nauwelijks meer te verkrijgen. Wereldwijd is er een tekort aan de game-machines, mede door het coronavirus. Nu iedereen thuis zit is er ineens een grote vraag naar de Switch. Wel ironisch, gezien het feit dat juist de Switch (in tegenstelling tot alle andere consoles) draagbaar is en dus niet per se de perfecte quarantaine gaming machine is.

Ook de recent uitgekomen game Animal Crossing zorgde voor een piek in Switch-aankopen. De kindvriendelijke game werd overigens wel in China verbannen. Hier lees je waarom.

Hoe dan ook, er is een tekort, zo meldt ook Kotaku. Het Amerikaanse gamemedium schrijft dat dit deels komt door het massale gebruik van bots. Deze computergestuurde ‘klanten’ kopen in bulk Switch consoles op waardoor het aanbod de vraag onmogelijk bij kan houden. De mensen achter de gebruikte bots verkopen de consoles vervolgens weer zelf door met winst.

Daarom wil Nintendo volgens onder andere Nikkei (op basis van informatie van toeleveranciers) 10% meer Switch consoles gaan produceren in 2020. Dat zal de huidige tekorten waarschijnlijk niet verhelpen. Voorlopig zul je dus onder andere in Nederland niet meer gemakkelijk aan een Switch kunnen komen. De Nintendo Switch Lite is wel nog gewoon beschikbaar. Nou Sony en Microsoft, gooi die prijs omlaag en profiteer, zou ik zeggen.

