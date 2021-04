Dit gaat Voetballer Virgil van Dijk met JBL doen - Apparata

De succesvolle Nederlandse voetballer Virgil van Dijk heeft zijn naam verbonden aan het audiomerk JBL.

Grote kans dat je de komende tijd Virgil van Dijk in de weer ziet met producten van JBL. De voetballer is een partnerschap aangegaan met het merk en fungeert nu als ambassadeur voor JBL. Met van Dijk slepen ze een bekende naam binnen. De lange verdediger heeft door de jaren heen naam weten te maken. Eerst als aanvoerder van het Nederlands Elftal en later als succesvolle voetballer binnen Liverpool.

Virgil van Dijk en JBL

Het partnerschap van Van Dijk is met name van toepassing op de True Wireless campagne van JBL. De voetballer ga je onder meer zien met de draadloze oortjes van het merk. Mocht je de speler van Liverpool dan ook zien lopen met deze oortjes in, dan weet je nu dat dit geen toevallige gebeurtenis is.

Voor JBL is dit niet de eerste keer dat ze samenwerken met een bekende voetballer als ambassadeur van het merk. Nog voor de samenwerking met Virgil van Dijk tot stand kwam, werkte JBL al samen met onder andere Lucas Hernández (Bayern München) en Jesse Lingard (West Ham United FC). Verder heeft het audiomerk ook met andere sporters als ambassadeur gewerkt, bijvoorbeeld basketbal.